Kosovaren kämpfen gegen Einbürgerungshürden in Bayern und Sachsen

Bayern und Sachsen sind die einzigen Bundesländer, die trotz der staatlichen Anerkennung Kosovos durch die Bundesrepublik Deutschland darauf beharren, dass Kosovaren nicht nur ihre kosovarische, sondern auch die serbische Staatsbürgerschaft ablegen müssen. In den anderen Bundesländern wäre eine Einbürgerung dagegen weniger problematisch. Dem Großteil der Kosovaren in Bayern wird die Einbürgerung verweigert, sie müssen oft Bayern verlassen, um in einem anderen Bundesland ihre Rechte zu erhalten. Daher ist das Ziel dieser Online-Petition, Kosovaren die Einbürgerung ohne Entlassung aus der serbischen Staatsbürgerschaft zu ermöglichen.

Hier geht es weiter, um die Petition zu unterschreiben:

https://www.openpetition.de/petition/online/kosovaren-kaempfen-gegen-ein...

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=lXgyrvR14Tk