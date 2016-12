Audi Award: die Oscars für die besten Händler Deutschlands

Auszeichnung für herausragende Vertriebsleistung in zehn Disziplinen

Autohaus Brass gewinnt Audi Award in der Kategorie "Financial Services Award"

Barcelona, November 2015 - Der Vertrieb Deutschland der AUDI AG hat zum zweiten Mal die Audi Awards an die besten Audi-Händler Deutschlands vergeben. Mit durchgängig überdurchschnittlichen Leistungen über das gesamte Jahr hinweg zeichnete die Marke mit den Vier Ringen des Autohaus Brass mit dem Audi Award der Kategorie "Financial Services Award" aus.

"Die gesamte Mannschaft unseres Autohauses ist stolz auf den Audi Award als Auszeichnung für ihren unermüdlichen Einsatz", sagt Artan Statovci, Geschäftsführer des Autohauses Brass. "Mit Leidenschaft, Top-Leistungen und innovativen Ideen haben wir unsere Kunden und die AUDI AG überzeugt und werden auch weiterhin auf dem Gas bleiben."

Die Preisverleihung der Audi Awards fand am Sonntagabend, 1. November, im Teatre del Liceu Barcelona im Rahmen einer festlichen Award Zeremonie mit anschließendem Gala Dinner statt. Musikalisch wurde das Event von der Münchner Symphonikern begleitet. Mit Miguel Molina, David Garret, Andreas Bourani, Kai Pflaume und Marc-André ter Stegen konnte AUdi prominente Ehrengäste und Laudatoren auf der Gala begrüßen. Barbara Schöneberg führte als Moderatorin durch den Abend.